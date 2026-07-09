В Красноярске и крае продлен режим НМУ из-за пожаров в лесах

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности продлен в ряде территорий Красноярского края.
По данным министра экологии региона Владимира Часовитина, он будет действовать с 19:00 9 июля до 19:00 10 июля 2026.
Причиной назван северный ветер, что принес задымления от лесных пожаров на севере края и в Томской области.
Ограничения введены в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске, ЗАТО Солнечный, а также в 33 округах региона. Промышленные предприятия обязаны приступить к мероприятиям по снижению выбросов в атмосферу. Метеоусловия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе.