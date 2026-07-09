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В Красноярске и крае продлен режим НМУ из-за пожаров в лесах

Ограничения введены в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске, ЗАТО Солнечный, а также в 33 округах региона.

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности продлен в ряде территорий Красноярского края.

По данным министра экологии региона Владимира Часовитина, он будет действовать с 19:00 9 июля до 19:00 10 июля 2026.

Причиной назван северный ветер, что принес задымления от лесных пожаров на севере края и в Томской области.

Ограничения введены в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске, ЗАТО Солнечный, а также в 33 округах региона. Промышленные предприятия обязаны приступить к мероприятиям по снижению выбросов в атмосферу. Метеоусловия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе.