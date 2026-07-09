Фигурант дела о тройном убийстве в Таганроге выиграл спор за Lexus у бывшей тещи

Несмотря на это, Таганрогский городской суд отказал в удовлетворении иска, а Ростовский областной суд оставил решение без изменения. Апелляционная инстанция указала, что отсутствие подлинной подписи само по себе не свидетельствует о выбытии имущества помимо воли собственника. Суд установил, что автомобилем с момента покупки пользовалась дочь истицы, которая дала согласие на его переоформление на своего супруга. Кроме того, у Евгения У. находились оригиналы документов на машину, включая паспорт транспортного средства, что позволило зарегистрировать автомобиль в подразделении ГИБДД.