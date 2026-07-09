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Организаторы «Небесной ярмарки» в Прикамье дали рекомендации автомобилистам

Закрытие пройдёт 11 июня на стадионе «Труд».

Организаторы фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» (6+) в Кунгуре дали рекомендации автомобилистам, которые планируют самостоятельно добираться до места проведения мероприятия.

Тем, кто собирается ехать на машине, организаторы советуют заранее позаботиться о заправке. Дорога из Перми до Кунгура и обратно занимает почти 200 километров, по данным «Яндекса», на поездку уйдёт примерно полбака.

Также стоит учитывать возможные пробки: на фестиваль ждут много гостей, а вблизи места проведения временно ограничат движение на нескольких улицах. Схемы временных ограничений, места для парковки и удобные пути объезда опубликованы в группе фестиваля во «ВКонтакте».

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о том, какими способами можно добрать до места проведения фестиваля.

Напомним, помимо закрытия фестиваля 11 июля Кунгур отметит День города. Полную программу мероприятий — читайте в материале.