Организаторы «Небесной ярмарки» в Прикамье дали рекомендации автомобилистам

Организаторы фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» (6+) в Кунгуре дали рекомендации автомобилистам, которые планируют самостоятельно добираться до места проведения мероприятия.
Тем, кто собирается ехать на машине, организаторы советуют заранее позаботиться о заправке. Дорога из Перми до Кунгура и обратно занимает почти 200 километров, по данным «Яндекса», на поездку уйдёт примерно полбака.
Также стоит учитывать возможные пробки: на фестиваль ждут много гостей, а вблизи места проведения временно ограничат движение на нескольких улицах. Схемы временных ограничений, места для парковки и удобные пути объезда опубликованы в группе фестиваля во «ВКонтакте».
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о том, какими способами можно добрать до места проведения фестиваля.
Напомним, помимо закрытия фестиваля 11 июля Кунгур отметит День города. Полную программу мероприятий — читайте в материале.