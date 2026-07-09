Игорь Шаповалов назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Нижегородской области

В Главном управлении МВД России по Нижегородской области личному составу представили нового заместителя начальника ведомства, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД России. Им стал полковник полиции Игорь Шаповалов, который ранее занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.