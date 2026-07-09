Игорь Шаповалов назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Нижегородской области

В Главном управлении МВД России по Нижегородской области личному составу представили нового заместителя начальника ведомства, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД России. Им стал полковник полиции Игорь Шаповалов, который ранее занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Начальник регионального главка генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев поздравил Игоря Шаповалова с назначением и отметил его профессионализм, управленческий опыт и умение принимать взвешенные решения в сложных ситуациях.
В ответном слове Игорь Шаповалов поблагодарил за оказанное доверие и заявил о готовности добросовестно выполнять поставленные задачи и обеспечивать эффективное взаимодействие с подчиненными.
Юрий Арсентьев пожелал новому руководителю успехов, слаженной работы и значимых результатов в укреплении правопорядка.
Ранее сообщалось, что итоги 2025 года подвели в ГУ МВД России по Нижегородской области.