В подмосковном Одинцове в сентябре откроют новый детский сад

Новый детский сад «Кубик» на 245 мест планируют открыть в сентябре в Одинцове Московской области, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Строительная готовность объекта, возводимого в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», достигла уже 98%.
Дошкольное учреждение возводят в центре жилого комплекса «Союзный». Рядом с детским садом расположены сквер, детские и спортивные площадки, школа. В новом детском саду будут оборудованы групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы, зоны отдыха, медицинский кабинет и пищеблок с современным оборудованием.
По словам ведущего инженера производственно-технического отдела Сергея Чурикова, на объекте завершают работы по благоустройству и финальному покрытию детских площадок.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.