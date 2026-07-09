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Сезон охоты на бекаса стартует 11 июля в Беларуси

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Сезон охоты на бекаса стартует в Беларуси 11 июля и продлится до 8 августа, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).

По правилам, охота разрешена только в светлое время суток. Добывать бекаса можно ружейным (с подхода) и безружейным (с ловчими птицами) способами. При этом охота с огнестрельным оружием допускается только с гладкоствольным ружьем, заряженным дробовыми патронами, и обязательно с охотничьими собаками — легавыми, спаниелями или ретриверами.

В БООР напомнили, что с одной собакой одновременно могут охотиться не более трех человек. Данные о ней указываются в охотничьей путевке.

Стоимость путевок для членов БООР составит от 10 до 25 рублей за разовую охоту и от 40 до 120 рублей за сезон — в зависимости от территории действия разрешения, добавили в БООР.

Разница между бекасом и дупелем.

Охотникам также напомнили о том, что внешне бекас похож на другую птицу, добыча которой строго запрещена.

«Птица (Бекас — Sputnik) имеет схожие морфологические и поведенческие признаки с краснокнижным собратом — дупелем», — отметили в БООР.

Там подчеркнули, что бекас отличается белым без пестрин брюшком и черно-рыжими крайними рулевыми перьями, в то время как дупель имеет пестрое брюшко и бока, а также белые три крайние пары рулевых перьев.

«Спугнутый бекас обычно издает при взлете звучное “жвяк” или “чвяк”, но иногда взлетает молча», — добавили специалисты.

Кроме того, в Беларуси продолжается сезон охоты на медведя, самцов косули и нескольких других видов животных.