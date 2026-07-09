Сезон охоты на бекаса стартует 11 июля в Беларуси

По правилам, охота разрешена только в светлое время суток. Добывать бекаса можно ружейным (с подхода) и безружейным (с ловчими птицами) способами. При этом охота с огнестрельным оружием допускается только с гладкоствольным ружьем, заряженным дробовыми патронами, и обязательно с охотничьими собаками — легавыми, спаниелями или ретриверами.
В БООР напомнили, что с одной собакой одновременно могут охотиться не более трех человек. Данные о ней указываются в охотничьей путевке.
Стоимость путевок для членов БООР составит от 10 до 25 рублей за разовую охоту и от 40 до 120 рублей за сезон — в зависимости от территории действия разрешения, добавили в БООР.
Разница между бекасом и дупелем.
Охотникам также напомнили о том, что внешне бекас похож на другую птицу, добыча которой строго запрещена.
«Птица (Бекас — Sputnik) имеет схожие морфологические и поведенческие признаки с краснокнижным собратом — дупелем», — отметили в БООР.
Там подчеркнули, что бекас отличается белым без пестрин брюшком и черно-рыжими крайними рулевыми перьями, в то время как дупель имеет пестрое брюшко и бока, а также белые три крайние пары рулевых перьев.
«Спугнутый бекас обычно издает при взлете звучное “жвяк” или “чвяк”, но иногда взлетает молча», — добавили специалисты.
Кроме того, в Беларуси продолжается сезон охоты на медведя, самцов косули и нескольких других видов животных.