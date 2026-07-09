Сезон охоты на бекаса стартует 11 июля в Беларуси

По правилам, охота разрешена только в светлое время суток. Добывать бекаса можно ружейным (с подхода) и безружейным (с ловчими птицами) способами. При этом охота с огнестрельным оружием допускается только с гладкоствольным ружьем, заряженным дробовыми патронами, и обязательно с охотничьими собаками — легавыми, спаниелями или ретриверами.