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Сергей Лютаревич: топливный кризис частично затронул рыбную отрасль

Сотрудников предприятия доставляют на работу на автобусах.

Топливный кризис затронул и рыбную отрасль, однако не вызвал особых проблем. Об этом сообщил глава совета директоров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич в интервью «Балтик Плюс».

«Мы не исключение от той проблемы, которая коснулась Калининградской области и всей России. У нас дизельное топливо, все суда мы заправляли. У нас остатки оставались еще с того периода, поэтому особой проблемы у нас нет, — рассказал Лютаревич. — Тем более, что мы сейчас работаем выборочно. Основной промысел у нас начнется в октябре-ноябре. Я думаю, что [тогда] эта тема снимется как проблемная».

Что касается сотрудников «За Родину», то их доставляют на работу на автобусах: «Постараемся автобусами как возили, так и возить». Некоторые работники, которые живут рядом с предприятием, объединяются и едут вместе на одной машине.

«Паники у нас никакой на предприятии нет. Я думаю, что и у рыбаков остальных тоже, которые работают здесь в прибрежном рыболовстве», — отметил Лютаревич.