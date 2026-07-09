Сергей Лютаревич: топливный кризис частично затронул рыбную отрасль

«Мы не исключение от той проблемы, которая коснулась Калининградской области и всей России. У нас дизельное топливо, все суда мы заправляли. У нас остатки оставались еще с того периода, поэтому особой проблемы у нас нет, — рассказал Лютаревич. — Тем более, что мы сейчас работаем выборочно. Основной промысел у нас начнется в октябре-ноябре. Я думаю, что [тогда] эта тема снимется как проблемная».