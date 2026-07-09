В России завершился основной период сдачи ЕГЭ

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Основной период сдачи ЕГЭ-2026 завершился в России вовремя и без сбоев, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
«Основной период ЕГЭ завершился в России вовремя, без срывов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в четверг последний экзамен основного периода написали участники ЕГЭ из Калининградской области.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что объективность проведения ЕГЭ в этом году не вызывает сомнений.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Следующим экзаменом был русский язык, который прошел 4 июня, 8 июня состоялись экзамены по математике базового и профильного уровней, 11 июня — по обществознанию, физике. Пятнадцатого июня сдавали биологию, географию и иностранные языки (письменную часть), а 18 и 19 июня — иностранные языки (устную часть) и информатику.
С 22 по 25 июня были предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам.
Завершился основной период так называемыми «президентскими днями», в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.