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Игоря Шаповалова назначили замначальника ГУ МВД по Нижегородской области

До этого назначения Игорь Шаповалов служил в Ставропольском крае, где исполнял обязанности заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД региона.

В ГУ МВД по Нижегородской области произошли кадровые изменения: на пост заместителя начальника главка — начальника полиции назначен Игорь Шаповалов. Об этом официально проинформировали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

С личным составом нового руководителя познакомил глава ГУ МВД Юрий Арсентьев. До этого назначения Игорь Шаповалов служил в Ставропольском крае, где исполнял обязанности заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД региона.

Нового начальника полиции поставили на должность, которую ранее занимал Вадим Ятайкин: теперь он руководит управлением МВД по Калининградской области.

Ранее полицейский спас двух тонувших детей на реке Керженец.