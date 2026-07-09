Игоря Шаповалова назначили замначальника ГУ МВД по Нижегородской области

В ГУ МВД по Нижегородской области произошли кадровые изменения: на пост заместителя начальника главка — начальника полиции назначен Игорь Шаповалов. Об этом официально проинформировали в ГУ МВД России по Нижегородской области.
С личным составом нового руководителя познакомил глава ГУ МВД Юрий Арсентьев. До этого назначения Игорь Шаповалов служил в Ставропольском крае, где исполнял обязанности заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД региона.
Нового начальника полиции поставили на должность, которую ранее занимал Вадим Ятайкин: теперь он руководит управлением МВД по Калининградской области.
Ранее полицейский спас двух тонувших детей на реке Керженец.