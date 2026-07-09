Производственный комплекс в Воронеже подешевел на 40% за полгода

Комплекс площадью 4 тыс. кв. м расположен на участке 1,8 га. Он оснащен системой отопления и кран-балками грузоподъемностью от 3,2 до 5 т. Уличный склад оборудован козловым краном с грузоподъемностью 12,5 т. Внутри производственного корпуса установлены антипылевое и шлифованное бетонное напольное покрытие, имеются несколько покрасочных камер.