В Кстовском районе заготовят почти 39 тысяч тонн кормов для скота

Кстовском районе Нижнего Новгорода в разгаре кормозаготовительная кампания. Сельхозпредприятия района заготовят порядка 38,5 тысяч тонн кормовой базы для скота. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в социальных сетях.
По словам главы города, чтобы сформировать полноценную кормовую базу, аграрии заготовят почти 2 тысячи тонн сена, более 16 тысяч тонн сенажа и 20,5 тысяч тонн силоса.
«Если считать “в коровах”, то на каждую нужно не менее 23,7 центнера кормов», — рассказал Юрий Шалабаев.
На данный момент лидером по темпам заготовки является сенаж — его уже заготовили почти 9 тысяч тонн, или 56% от плана. Сенокос также идёт по графику: на данный момент заготовлено 642 тонны — треть от объёма.
По словам мэра, техника обеспечивает достижение обозначенных показателей, а аграрии контролируют качество кормов: необходимую влажность, фазы измельчения и правильную закладку на хранение.
Глава города подчеркнул, что главная задача — не просто заготовить корма, но и сохранить максимум питательных веществ, чтобы животные зимой получали всё необходимое в полном объёме. По его словам, от этого напрямую зависят будущие надои, привесы и здоровье поголовья, а в конечном счёте — производство качественной молочной продукции для потребителей.