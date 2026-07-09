В Кстовском районе заготовят почти 39 тысяч тонн кормов для скота

Глава города подчеркнул, что главная задача — не просто заготовить корма, но и сохранить максимум питательных веществ, чтобы животные зимой получали всё необходимое в полном объёме. По его словам, от этого напрямую зависят будущие надои, привесы и здоровье поголовья, а в конечном счёте — производство качественной молочной продукции для потребителей.