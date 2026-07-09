На Дону обсудили актуальные моменты голосования на выборах в сентябре

В Общественной палате Ростовской области обсудили готовность региона к предстоящим в сентябре выборам. Участники разговора, в частности, опирались на аналитический доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» об избирательной системе России накануне избрания депутатов Государственной Думы IX созыва.
Так, в Ростовской области, кроме обычного голосования планируют применить дистанционное электронное. Такая возможность будет использована всего в 33 субъектах страны.
В целях безопасности также предусмотрено волеизъявление вне помещений, на придомовых территориях и в общественных местах.
По словам первого заместителя руководителя Общественной палаты Ростовской области Юрия Зерщикова, дополнительные формы участия в выборах направлены на то, чтобы люди могли выразить свое мнение в максимально безопасных условиях.
В документе ассоциации отмечен отличный донской опыт по созданию и размещению в социальных сетях специализированных видеороликов, популяризирующих институт независимого наблюдения. Прежде всего они направлены на молодежь. Кстати, среди общественных наблюдателей на Дону традиционно много именно молодых людей.
Как считает научный руководитель Ростовского государственного экономического университета Николай Кузнецов, который является членом Общественной палаты РО, к своей работе они подходят не как исполнители технических функций, а с большой ответственностью за судьбу своей малой и большой родины.
Фото: Пресс-служба Общественной палаты Ростовской области.
На встрече была оценена готовность Ростовской области в целом к будущим выборам. Как рассказал председатель региональной Общественной палаты Вячеслав Кущев, ее штаб уже развернул системную работу, общественный контроль охватит каждый избирательный участок, обеспечивая прозрачность голосования и абсолютную достоверность его результатов.
Зампредседателя палаты Александр Нечушкин отметил, что сотрудники штаба и Центра общественного наблюдения будут использовать самые современные средства для непрерывного круглосуточного контроля за ситуацией на избирательных участках и стабильности дистанционного электронного голосования.