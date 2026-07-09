Бывшую главу белгородского кооператива Зубову обвинили в обмане еще 24 пайщиков

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в 2024 году Виолетту Зубову признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Ее приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Тогда следствие и суд установили, что Зубова с подельниками похитили у 310 жителей Белгородской и Воронежской областей 293 млн руб. Также осужденная приобрела в Белгороде недвижимость более чем на 19 млн руб., которую оформила в собственность на подконтрольное ООО «Строй-индустрия».