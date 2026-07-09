Бывшую главу белгородского кооператива Зубову обвинили в обмане еще 24 пайщиков

Фигуранткой еще одного уголовного дела стала бывший председатель потребительского общества социально-экономической взаимопомощи (ПО СЭВ) «Всегда Плюс» 44-летняя Виолетта Зубова. По данным судебной картотеки ее обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Дело передали судье 9 июля. По информации прокуратуры, экс-глава кооператива похитила 11,5 млн руб. у 24 пайщиков.
Следствие считает, что в период 2014—2020 годов обвиняемая, «совместно с лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство», создала сеть офисов организации в Белгороде, Воронеже и городе Шебекино, чтобы привлекать средства пайщиков, которым обещали высокие проценты.
«Для придания видимости законности деятельности организации отдельным вкладчикам частично выплачивались проценты, что позволяло злоумышленникам длительное время скрывать свои преступные действия», — уточнили в прокуратуре Белгородской области.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в 2024 году Виолетту Зубову признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Ее приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Тогда следствие и суд установили, что Зубова с подельниками похитили у 310 жителей Белгородской и Воронежской областей 293 млн руб. Также осужденная приобрела в Белгороде недвижимость более чем на 19 млн руб., которую оформила в собственность на подконтрольное ООО «Строй-индустрия».
В декабре 2024-го оставил в силе приговор Виолетте Зубовой. Отмечалось, что большинство обманутых пайщиков были «преклонного, пожилого и престарелого возраста».
ПО СЭВ «Всегда Плюс» было признано банкротом в августе 2023 года.