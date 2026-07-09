Из-за ДТП у зоопарка в Калининграде заблокировано движение трамваев

В Калининграде на проспекте Мира, в районе зоопарка, случилось ДТП. Как сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок, оказалось заблокировано движение трамваев маршрута № 3 к Центральному парку.
Троечки временно пустили по Советскому проспекту до конечной станции «ул. Бассейная», то есть по маршруту № 5.
Ждать вагоны на проспекте Мира сейчас нет смысла.
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