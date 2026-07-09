Можно ли уволить за резюме, размещенное на сайте поиска работы?

Однако в этом случае наказывают не за «поиск работы», а за нецелевое использование рабочего времени и нарушение дисциплины. Такие действия могут повлечь замечание или выговор, но не увольнение — если только нарушения не носят систематический характер и не доказаны должным образом. При этом, если вы обновляете резюме и просматриваете вакансии в нерабочее время и с личных устройств — это абсолютно законно, и работодатель не вправе предъявлять претензии.