Можно ли уволить за резюме, размещенное на сайте поиска работы?

Представьте: вы добросовестно трудитесь, но решили обновить резюме на сайте по поиску работы «на всякий случай». И вдруг узнаете, что работодатель в курсе и угрожает увольнением. Законно ли это? Может ли начальник расторгнуть трудовой договор только потому, что вы ищете другие варианты? Роструд разъяснил, почему угрозы работодателя неправомерны и как защитить свои права.
Есть ли в Трудовом кодексе основание для увольнения за резюме?
Нет. Трудовой кодекс РФ содержит исчерпывающий перечень оснований для увольнения по инициативе работодателя (статья 81 ТК РФ). Среди них — прогул, появление на работе в нетрезвом виде, разглашение тайны, неоднократное неисполнение обязанностей и другие. Размещение резюме на сайте поиска работы в этом списке отсутствует.
Более того, каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав, и никто не может быть ограничен в них по обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работника (ч. 1 и 2 ст. 3 ТК РФ). Поиск работы — это личное дело сотрудника, и закон это никак не ограничивает.
Может ли работодатель наказать за поиск работы в рабочее время?
Сам по себе поиск работы не наказуем, но способ его ведения может стать проблемой. Если сотрудник просматривает вакансии, общается с рекрутерами или рассылает резюме в рабочее время, используя при этом корпоративную почту или технику работодателя, это может быть расценено как нарушение правил внутреннего трудового распорядка.
Однако в этом случае наказывают не за «поиск работы», а за нецелевое использование рабочего времени и нарушение дисциплины. Такие действия могут повлечь замечание или выговор, но не увольнение — если только нарушения не носят систематический характер и не доказаны должным образом. При этом, если вы обновляете резюме и просматриваете вакансии в нерабочее время и с личных устройств — это абсолютно законно, и работодатель не вправе предъявлять претензии.
Что делать, если работодатель угрожает увольнением?
Действия руководителя в такой ситуации неправомерны. Работодатель не вправе угрожать работнику увольнением без законных оснований. Вам следует:
- Продолжать добросовестно исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором и/или должностной инструкцией.
- Не поддаваться на угрозы. Работодатель обязан обеспечивать вас работой и не может уволить «без объяснения причин».
Если работодатель нарушает ваши права, вы имеете право обратиться за защитой в несколько инстанций:
- Государственную инспекцию труда (Роструд) — в том числе через официальный сайт.
- Комиссию по трудовым спорам (если она есть в организации) — в трехмесячный срок со дня нарушения (ст. 386 ТК РФ).
- Прокуратуру.
- Суд — в течение трех месяцев со дня, когда вы узнали о нарушении, а по спорам об увольнении — в течение одного месяца (ст. 392 ТК РФ). Иски о восстановлении трудовых прав могут подаваться в суд по месту жительства истца (ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ).
Важно: подавая иск в суд, вы утрачиваете возможность защиты через государственную инспекцию труда, так как инспектор не вправе выдавать предписания по вопросам, уже принятым к рассмотрению судом (ч. 2 ст. 357 ТК РФ).