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На время реконструкции детской поликлиники на Огарёва педиатры переедут на улицу Марины Расковой

Конкурс по выбору подрядчика объявят в ближайшее время.

Источник: Клопс.ru

Конкурс на реконструкцию детской поликлиники на улице Огарёва в Калининграде объявят в ближайшее время. Об этом стало известно во время рабочего выезда Алексея Беспрозванных в медучреждение в четверг, 9 июля.

На время работ педиатры переедут во взрослую амбулаторию на улице Марины Расковой. Маршрутизацию к узким специалистам ещё будут продумывать и утверждать.

По словам главы региона, здание должно стать современным и оборудованным всем необходимым. Проект обновления здания уже прошёл экспертизу, положительное заключение было получено в феврале.

Предусмотрено строительство тепловой сети на участке, трансформаторной подстанции, ливнёвки с дренажом и подключение к инженерным сетям.

Отдельное поручение губернатор дал по территории поликлиники. Там должна появиться детская площадка и новое дорожное покрытие.

На проектно-сметную документацию выделили порядка 50 млн.

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