В Сочи санаторий «Магадан» приступил к оптимизации рабочих процессов

Параллельно предприятие подготовило бухгалтерскую и финансовую отчетность. Этот документ станет основой для расчета целевых показателей и оценки эффективности внедряемых изменений. Важнейшим этапом стало обучение по первому модулю, охватившему основы бережливого производства, реализацию проектов по улучшениям, систему 5С, картирование процессов и производственный анализ. В обучении участвовали не только руководители, но и весь штат горничных, супервайзеры и другие специалисты. По итогам обучения выбраны три инструктора по бережливому производству от предприятия, которые в дальнейшем будут самостоятельно обучать персонал санатория.