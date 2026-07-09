В Сочи санаторий «Магадан» приступил к оптимизации рабочих процессов

Санаторий «Магадан» из Сочи приступил к активной фазе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
Руководители и сотрудники санатория включились в масштабную работу по выявлению резервов роста и внедрению инструментов бережливого производства, чтобы уже в ближайшие 2,5 года увеличить производительность труда на 5% и более.
Коллектив санатория принял участие в опросе по выявлению приоритетных драйверов повышения производительности. В ходе обсуждения были выделены ключевые направления для дальнейшей работы. Особое внимание решено уделить таким процессам, как выездная уборка номера, работа с техническими заявками и установление нормативов на планово-предупредительные ремонты.
Параллельно предприятие подготовило бухгалтерскую и финансовую отчетность. Этот документ станет основой для расчета целевых показателей и оценки эффективности внедряемых изменений. Важнейшим этапом стало обучение по первому модулю, охватившему основы бережливого производства, реализацию проектов по улучшениям, систему 5С, картирование процессов и производственный анализ. В обучении участвовали не только руководители, но и весь штат горничных, супервайзеры и другие специалисты. По итогам обучения выбраны три инструктора по бережливому производству от предприятия, которые в дальнейшем будут самостоятельно обучать персонал санатория.
«Вовлечение всего коллектива — от топ-менеджеров до горничных — это ключевой фактор успеха. Когда каждый сотрудник понимает, как его действия влияют на общий результат, и владеет инструментами для улучшений, эффект многократно усиливается. Особенно отрадно видеть, что в санатории уже выбраны внутренние инструкторы — это значит, что предприятие готово самостоятельно развивать культуру непрерывных улучшений и после завершения активной фазы проекта», — отметил эксперт регионального центра компетенций.
Напомним, узнать подробные условия участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.