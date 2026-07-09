Почти 60 жителей хутора Славяновского в Ставрополье проверили здоровье

Мобильная бригада медиков побывала в хуторе Славяновском Минераловодского округа Ставропольского края в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Медицинскую помощь получили 58 пациентов, сообщили в правительстве региона.
В состав бригады Минераловодской районной больницы вошли врач-уролог, гастроэнтеролог и терапевт. Специалисты провели обследования и взяли биохимические анализы крови. Всем пациентам по итогам обследования были даны рекомендации по ведению здорового образа жизни, определена группа здоровья и группа диспансерного наблюдения, назначено лечение по показаниям или проведена коррекция получаемой терапии.
Отметим, с начала года мобильные бригады обследовали около 34 тыс. человек и выявили более 4 тыс. заболеваний.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.