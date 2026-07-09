Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре в четырех районах отключат горячую воду

С 12 по 25 июля в Самарском, Ленинском, Железнодорожном и Октябрьском районах Самары ограничат подачу горячей воды из-за гидравлических испытаний теплосетей от Привокзальной котельной. Работы проведут в рамках подготовки к отопительному сезону 2026−2027 годов. Об этом сообщает городская администрация.

Источник: Коммерсантъ

Специалисты проверят состояние труб повышенным давлением холодной воды, чтобы найти слабые участки и заменить их до начала холодов. После завершения работ горячее водоснабжение восстановят совместно с коммунальными службами для обеспечения надежности в следующем сезоне.

Энергетики призывают жителей соблюдать правила безопасности. Не следует находиться рядом с надземными трубопроводами, нельзя оставлять транспорт и имущество в охранных зонах теплотрасс, а также заходить за ограждения на объектах. Особое внимание следует уделить детям, чтобы они не играли возле мест ремонта.

При обнаружении протечек или повреждений сетей необходимо сообщить об этом в «Тепловую справочную службу». Для связи можно использовать телефон 8 (800) 700−18−46 или сайт РСО.