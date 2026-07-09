В Самаре в четырех районах отключат горячую воду

Энергетики призывают жителей соблюдать правила безопасности. Не следует находиться рядом с надземными трубопроводами, нельзя оставлять транспорт и имущество в охранных зонах теплотрасс, а также заходить за ограждения на объектах. Особое внимание следует уделить детям, чтобы они не играли возле мест ремонта.