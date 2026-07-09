МТС оградила пермяков от шести лет спама

«Пермский край остаётся одним из самых активных цифровых регионов, и мы уделяем особое внимание безопасности наших абонентов. Анализируем каждый подозрительный вызов более чем по 200 признакам, что позволяет распознать угрозу ещё до того, как человек снимет трубку. А если разговор всё же начался, умные алгоритмы прямо в процессе беседы могут подать сигнал тревоги — это работает как персональный цифровой “телохранитель”, — прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.