КПРФ в Липецке предложила национализировать нефтебизнес на фоне дефицита бензина

Присутствовавший на сессии замгубернатора Липецкой области Сергей Курбатов не поддержал инициативу коммунистов, однако признал, что «проблема с бензином есть». «Национализация сама по себе не производит ни одного литра бензина, не помогает ремонтировать НПЗ, не ускоряет бензовозы. Ключевые компании (“Роснефть”, “Газпром”, “Траснефть”) и так находятся под госконтролем. Венесуэла и Мексика, к примеру, после национализации столкнулись с дефицитом бензина. Я предлагаю сфокусироваться на реальных мерах по развитию логистики», — сказал господин Курбатов.