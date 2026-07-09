В перинатальном центре Барнаула открыли отделение реабилитации

Отделение реабилитации для детей с заболеваниями нервной системы открыли в перинатальном центре «ДАР» в Барнауле в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Такое специализированное отделение стало первым в Алтайском крае, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Новая площадка — важный шаг в выстраивании комплексной системы поддержки семей с детьми, нуждающимися в ранней медицинской помощи. Теперь маленькие пациенты могут получать нужные процедуры максимально близко к дому и в комфортных условиях.
На реабилитацию по ОМС принимают малышей до года — независимо от того, родились ли они в перинатальном центре «ДАР» или в другом медучреждении, а также вне зависимости от того, являются ли они недоношенными или рождены в срок. Для прохождения курса реабилитации предусмотрен перечень показаний, а направление выдает участковый педиатр.
Все применяемые методики направлены на улучшение мелкой моторики и концентрации внимания, а также на развитие нервной и костно‑мышечной системы ребенка. Сейчас отделение рассчитано на прием до 15 маленьких пациентов в день — это жители Барнаула и ближайших районов, которые приезжают на дневную реабилитацию. В перспективе отделение будет работать как круглосуточный стационар.
Также осенью в отделении появится аквагимнастика, дополнительно расширится список физиотерапевтических процедур. Кроме того, планируется обучение специалиста по Войта‑терапии — методу коррекции двигательных нарушений у детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.