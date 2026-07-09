В перинатальном центре Барнаула открыли отделение реабилитации

На реабилитацию по ОМС принимают малышей до года — независимо от того, родились ли они в перинатальном центре «ДАР» или в другом медучреждении, а также вне зависимости от того, являются ли они недоношенными или рождены в срок. Для прохождения курса реабилитации предусмотрен перечень показаний, а направление выдает участковый педиатр.