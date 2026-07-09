Совет молодых ученых Прикамья выбрал председателя

— У этой работы множество составляющих, здесь и взаимодействие с субъектами НТР и участие в формировании регионального плана мероприятий Десятилетия науки и технологий в России, популяризации научной деятельности. Мы видим эффективную модель управления такой деятельностью именно в межведомственном взаимодействии с участием молодых ученых, уже зарекомендовавших себя и имеющих потенциал дальнейшего развития, — отметил Ростислав Юдин.