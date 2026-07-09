Россиян предупредили об опасности кнопки «отписаться» в электронных письмах

«Визуально такие письма стали качественнее. После широкого применения ИИ фишинговые сообщения реже выглядят как грубая подделка с очевидными ошибками, странной версткой и неестественным текстом. Но признаки все равно остаются: письмо может выглядеть правдоподобно, но ошибаться в деталях, например в городе, компании, теме подписки или услуге, которой человек не пользовался», — обратил внимание специалист.