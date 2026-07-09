Проезд на трех улицах временно перекроют в Нижнем Новгороде

С 9 по 12 июля движение на улицах Совнаркомовской и Стрелке, а также на Волжской набережной будет ограничено из-за фестиваля VK Fest, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фестиваль пройдет 11 июля на Стрелке, для его подготовки и проведения на четыре дня улицы частично перекроют.
Ограничение будет действовать с полуночи до 10:00 9 июля на участках Совнаркомовской улицы и Волжской набережной. Также движение будет ограничено с 20:00 10 июля до 10:00 12 июля на Совнаркомовской улице и Стрелке.
Администрация просит водителей заранее изучить схему движения, а также не оставлять машины в пределах мест ограничений. Транспорт переместят принудительно. Автомобилистам рекомендуют быть осторожными, заранее спланировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки при движении.