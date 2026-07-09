Столичная инфраструктура открыла фермерам путь к покупателю

В Москве его сыр можно попробовать в 10 ресторанах, в том числе при двух известных отелях, и в больше, чем 20 продуктовых магазинах. Фирменный магазин, где представлены все разновидности брянского производства, есть только в Брянске, но познакомиться с широкой линейкой ассортимента можно на московской ярмарке на Профсоюзной улице. Несмотря на развитую сеть поставок, он отметил, что участие в ярмарках является значимым подспорьем для локального производства.