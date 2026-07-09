Госкомимущество раскрыло изменения в правилах перепланировки квартир в Беларуси

Государственный комитет по имуществу раскрыл изменения в правилах перепланировки квартир в Беларуси.
Постановление белорусского правительства № 164 отменяет лишние бюрократические барьеры, делая многие ремонтные работы проще и доступнее. Документ начал действовать с 3 июля 2026 года.
Теперь для устройства паро-, гидро- и звукоизоляции в квартире белорусам не нужно будет разрабатывать проект. Кроме того, не обязательно заключать договор строительного подряда. Работы допускается проводить самостоятельно или же с привлечением специалистов.
В ведомстве подчеркнули, что теперь остекление лоджий и балконов больше не является перепланировкой. Вместе с тем важно помнить следующее. Указанные работы нужно проводить в соответствии с единым для дома вариантом остекления (по материалу, цвету, конфигурации), который был утвержден местными властями. Для домов-историко-культурных ценностей нужно будет дополнительное согласование с Министерством культуры.
«Письменное согласие других собственников на перепланировку больше не нужно заверять у нотариуса», — обратили внимание в Госкомимуществе.
Также была упрощена процедура получения разрешения на установку индивидуальных антенн и наружных блоков кондиционеров на фасадах и крышах домов. Так, из перечня требуемых документов убрали план-схему с указанием места размещения оборудования. Но согласование остается обязательным.
Как подчеркнули в ведомстве, изменения не затрагивают работы, которые влияют на конструктивную безопасность зданий. Полный пакет документов по-прежнему необходим для вмешательства в несущие конструкции, системы отопления, газоснабжения, мусороудаления.
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