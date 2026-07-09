Госкомимущество раскрыло изменения в правилах перепланировки квартир в Беларуси

В ведомстве подчеркнули, что теперь остекление лоджий и балконов больше не является перепланировкой. Вместе с тем важно помнить следующее. Указанные работы нужно проводить в соответствии с единым для дома вариантом остекления (по материалу, цвету, конфигурации), который был утвержден местными властями. Для домов-историко-культурных ценностей нужно будет дополнительное согласование с Министерством культуры.