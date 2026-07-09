В Могилеве на предприятии сварщик погиб, когда открыл двери грузового лифта

Утром в четверг, 9 июля, в Могилеве на одном из бывших промышленных предприятий, где проводят строительные и ремонтные работы, погиб 65-летний сварщик. Мужчина хотел спуститься на этаж ниже. Для этого он открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись в наличии кабины, шагнул в пустую шахту.