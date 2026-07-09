В Могилеве на предприятии сварщик погиб, когда открыл двери грузового лифта. Подробности сообщает Следственный комитет.
Утром в четверг, 9 июля, в Могилеве на одном из бывших промышленных предприятий, где проводят строительные и ремонтные работы, погиб 65-летний сварщик. Мужчина хотел спуститься на этаж ниже. Для этого он открыл створки дверей грузового лифта и, не убедившись в наличии кабины, шагнул в пустую шахту.
СК сделал заявление после гибели сварщика на предприятии в Могилеве. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.
«В результате падения с высоты около шести метров рабочий получил травмы, от которых скончался», — рассказали в СК.
Как было установлено, здание цеха еще не сдали в эксплуатацию. В связи с указанным, доступ к верхним этажам осуществлялся только по лестницам.
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