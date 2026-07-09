Вина не будет. Построенный вместо ФОКа алкомаркет обесточили приставы

В апреле 2026-го скандальную историю припомнил региону Генпрокурор Александр Гуцан. Выступая в Совете Федерации, он заметил: о нарушениях стало известно только после вмешательства вверенного ему ведомства. И дополнил: Волгоград, увы, не единственный город, где были отмечены такие нарушения в сфере спорта. Всего в ходе прокурорских проверок в стране их было выявлено 15 тысяч, в том числе, факты незаконной передачи спортивной инфраструктуры под торговые и развлекательные объекты.