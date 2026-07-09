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Задержанный в Нижнем Новгороде мигрант получил девять лет за помощь террористам

Иностранца, задержанного в Нижнем Новгороде по подозрению в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима, сообщили в УФСБ по Нижегородской области.

Иностранца, задержанного в Нижнем Новгороде по подозрению в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима, сообщили в УФСБ по Нижегородской области.

2-й Западный окружной военный суд (г. Москва) установил, что 28-летний иностранец был причастен к сбору денег и дальнейшему их перечислению участникам международной террористической организации. Приговор в законную силу пока не вступил.

Как писал «Ъ-Приволжье», фигуранта задержали осенью 2025 года сотрудники нижегородского и карельского управлений ФСБ.