Задержанный в Нижнем Новгороде мигрант получил девять лет за помощь террористам

Иностранца, задержанного в Нижнем Новгороде по подозрению в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима, сообщили в УФСБ по Нижегородской области.