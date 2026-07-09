Построенный вместо ФОКа алкомаркет обесточили приставы

Судебные приставы отключили от энергоснабжения торговый объект, который был возведен в Волгограде вместо физкультурно-оздоровительного комплекса. Администрация региона передала его в аренду компании «Рента Вектор» с условием, что на улице Хользунова появится место для физического развития местных жителей. Но вместо этого в Краснооктябрьском районе возвели магазин, торгующий спиртным. А позже администрация Волгограда за копейки продала землю под ним арендаторам. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Почти даром: участок в 3,9 тыс. кв.м. продали по цене «однушки».
О скандальной сделке стало известно в конце 2024 года. Схему, по которой практически задаром вывели из муниципальной собственности участок земли в центре Краснооктябрьского района Волгограда, разоблачила региональная прокуратура.
«Участок, расположенный на улице Хользунова, 61, площадью 3 906 квадратных метров администрация региона передала в августе 2022 года в аренду ООО “Рента Вектор” без проведения публичных торгов — исключительно для строительства ФОКа. Однако вместо этого на территории выросло здание, в котором разместился один из сетевых магазинов», — рассказывала тогда представитель надзорного ведомства Оксана Черединина.
В ноябре 2023 года администрация Волгограда продала участок компании за 795 тысяч. рублей — в то время в областном центре за такие деньги можно было купить разве что «убитую» однокомнатную квартиру в жилом фонде послевоенной, а то и довоенной постройки.
Не прошло и трех месяцев, как участок вместе с возведенным на нём зданием, было перепродано аффилированному индивидуальному предпринимателю Бут М. В. Но уже за 72 млн рублей. А затем покупатель передал его продавцу в залог для обеспечения обязательств по уплате предусмотренной договором купли-продажи суммы на условиях рассрочки.
«Самострой»: суд вынес решение о сносе магазина.
Когда об афере стало известно прокуратуре, надзорный орган обратился в суд с иском о признании ничтожной сделку по отчуждению участка в пользу «Рента Вектор» и вернуть земельный участок в собственность региона.
Магазин истец потребовал признать самовольной постройкой. А в отношении чиновников, виновных в незаконном отчуждении земли, возбудили уголовное дело.
В октябре 2025 года Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение в пользу прокуратуры региона. Частично был удовлетворен и иск соистца — областного комитета по управлению государственным имуществом. ИП Бут М. В. обязали привести спорный объект в первоначальное состояние — физкультурно-оздоровительный комплекс. А в случае, если это невозможно — снести самовольно возведенный объект.
ООО «Рента Вектор», ИП Бут М. В. и администрация Волгограда попытались оспорить это решение. Однако Двенадцатый арбитражный апелляционный суда в Саратове оставил его без изменения.
В апреле 2026-го скандальную историю припомнил региону Генпрокурор Александр Гуцан. Выступая в Совете Федерации, он заметил: о нарушениях стало известно только после вмешательства вверенного ему ведомства. И дополнил: Волгоград, увы, не единственный город, где были отмечены такие нарушения в сфере спорта. Всего в ходе прокурорских проверок в стране их было выявлено 15 тысяч, в том числе, факты незаконной передачи спортивной инфраструктуры под торговые и развлекательные объекты.
Да будет тьма: незаконно возведенный объект отрезали от электричества.
9 июля 2026 года пресс-служба ГУ ФССП по Волгоградской области сообщила: сотрудники Краснооктябрьского райотделения ведомства приступили к принудительному исполнению решения суда о приведении здания на улице Хользунова, 61, в соответствие с проектной документацией. Объект, который эксплуатировался как сетевой алкомаркет, отключен от электроснабжения.
«Несмотря на вступившее в силу решение суда, который постановил привести здание в соответствие с проектной документацией, спустя шесть месяцев оно не было исполнено. В рамках возбужденного производства судебный пристав, чтобы исключить дальнейшую эксплуатацию самостроя, потребовал, чтобы электросетевая компания отключила объект от электроэнергии», — поясняет представитель регионального ГУ ФССП Анна Шлыкова.
Под контролем сотрудников ведомства здание было обесточено. Комплекс мер принудительного исполнения решения суда будет продолжен.