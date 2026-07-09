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Построенный вместо ФОКа алкомаркет обесточили приставы

Участок на севере Волгограда коммерсантам выделили под строительство ФОКа. Однако скоро на нем появился алкомаркет, а землю мэрия Волгограда продала компании по цене «убитой» однушки.

Источник: АиФ Волгоград

Судебные приставы отключили от энергоснабжения торговый объект, который был возведен в Волгограде вместо физкультурно-оздоровительного комплекса. Администрация региона передала его в аренду компании «Рента Вектор» с условием, что на улице Хользунова появится место для физического развития местных жителей. Но вместо этого в Краснооктябрьском районе возвели магазин, торгующий спиртным. А позже администрация Волгограда за копейки продала землю под ним арендаторам. Подробности в материале vlg.aif.ru.

Почти даром: участок в 3,9 тыс. кв.м. продали по цене «однушки».

О скандальной сделке стало известно в конце 2024 года. Схему, по которой практически задаром вывели из муниципальной собственности участок земли в центре Краснооктябрьского района Волгограда, разоблачила региональная прокуратура.

«Участок, расположенный на улице Хользунова, 61, площадью 3 906 квадратных метров администрация региона передала в августе 2022 года в аренду ООО “Рента Вектор” без проведения публичных торгов — исключительно для строительства ФОКа. Однако вместо этого на территории выросло здание, в котором разместился один из сетевых магазинов», — рассказывала тогда представитель надзорного ведомства Оксана Черединина.

В ноябре 2023 года администрация Волгограда продала участок компании за 795 тысяч. рублей — в то время в областном центре за такие деньги можно было купить разве что «убитую» однокомнатную квартиру в жилом фонде послевоенной, а то и довоенной постройки.

Не прошло и трех месяцев, как участок вместе с возведенным на нём зданием, было перепродано аффилированному индивидуальному предпринимателю Бут М. В. Но уже за 72 млн рублей. А затем покупатель передал его продавцу в залог для обеспечения обязательств по уплате предусмотренной договором купли-продажи суммы на условиях рассрочки.

«Самострой»: суд вынес решение о сносе магазина.

Когда об афере стало известно прокуратуре, надзорный орган обратился в суд с иском о признании ничтожной сделку по отчуждению участка в пользу «Рента Вектор» и вернуть земельный участок в собственность региона.

Магазин истец потребовал признать самовольной постройкой. А в отношении чиновников, виновных в незаконном отчуждении земли, возбудили уголовное дело.

В октябре 2025 года Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение в пользу прокуратуры региона. Частично был удовлетворен и иск соистца — областного комитета по управлению государственным имуществом. ИП Бут М. В. обязали привести спорный объект в первоначальное состояние — физкультурно-оздоровительный комплекс. А в случае, если это невозможно — снести самовольно возведенный объект.

ООО «Рента Вектор», ИП Бут М. В. и администрация Волгограда попытались оспорить это решение. Однако Двенадцатый арбитражный апелляционный суда в Саратове оставил его без изменения.

В апреле 2026-го скандальную историю припомнил региону Генпрокурор Александр Гуцан. Выступая в Совете Федерации, он заметил: о нарушениях стало известно только после вмешательства вверенного ему ведомства. И дополнил: Волгоград, увы, не единственный город, где были отмечены такие нарушения в сфере спорта. Всего в ходе прокурорских проверок в стране их было выявлено 15 тысяч, в том числе, факты незаконной передачи спортивной инфраструктуры под торговые и развлекательные объекты.

Да будет тьма: незаконно возведенный объект отрезали от электричества.

9 июля 2026 года пресс-служба ГУ ФССП по Волгоградской области сообщила: сотрудники Краснооктябрьского райотделения ведомства приступили к принудительному исполнению решения суда о приведении здания на улице Хользунова, 61, в соответствие с проектной документацией. Объект, который эксплуатировался как сетевой алкомаркет, отключен от электроснабжения.

«Несмотря на вступившее в силу решение суда, который постановил привести здание в соответствие с проектной документацией, спустя шесть месяцев оно не было исполнено. В рамках возбужденного производства судебный пристав, чтобы исключить дальнейшую эксплуатацию самостроя, потребовал, чтобы электросетевая компания отключила объект от электроэнергии», — поясняет представитель регионального ГУ ФССП Анна Шлыкова.

Под контролем сотрудников ведомства здание было обесточено. Комплекс мер принудительного исполнения решения суда будет продолжен.

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