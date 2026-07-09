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Чемпионат по компьютерному многоборью в Рязани собрал более 200 пенсионеров

В финале приняли участие команды из Абхазии, Белоруссии, Египта, Молдавии, Туниса, Финляндии.

Источник: Национальные проекты России

Более 200 человек приняли участие в финале всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который прошел в Рязани в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области.

Мероприятие объединило победителей региональных этапов из 80 субъектов РФ. В этом году средний возраст финалистов чемпионата составил 66 лет, при этом самому возрастному участнику — 90 лет. Участники соревновались в работе со смартфоном и знании цифровой безопасности.

Всего в отборочных турах по всей стране участвовали свыше 12 тыс. человек из 1522 муниципалитетов. В финале также приняли участие команды из Абхазии, Белоруссии, Египта, Молдавии, Туниса, Финляндии.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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