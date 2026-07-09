В Батайске заключенного осудят за участие в экстремистском сообществе

Правоохранители считают, что заключенный в колонии вступил в международное общественное движение, запрещенное на территории России. С декабря 2023 года по апрель 2026 года фигурант занимал привилегированное положение, то есть руководил преступной средой, снабжал осужденных запрещенными предметами, пропагандировал враждебное отношение к сотрудникам исправительного учреждения, организовывал сбор денег и поддерживал криминальную идеологию.