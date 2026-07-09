Ретроспективная выставка Юрия Косаговского откроется в Нижнем Новгороде

15 июля в Нижегородской государственном художественном музее откроется выставка «Юрий Косаговский. Счастье бытия», посвященная 85-летию художника. Об этом сообщили организаторы.
На выставке представят около 50 работ разных этапов творчества: от «Ландышей» и «Белых цветов» 1967 года до зрелых композиций. Экспозиция собрана из картин галереи ARTMAISON и семьи художника.
Юрий Косаговский — представитель второй волны русского авангарда. Его полотна хранятся в Третьяковской галерее, Музее искусства модернизма, частных собраниях России и зарубежных стран.
В основе его художественного метода — рондизма — лежит круг как образ гармонии, цельности материального и духовного. Исследователи отмечают чистоту и непосредственность его творчества, в котором зритель ощущает спокойствие и одновременное биение жизни.
На выставке прозвучат и фортепианные композиции Юрия Косаговского, с которыми он выступал на международных фестивалях.
Экспозиция будет открыта с 16 июля по 13 сентября.
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