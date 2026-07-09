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Ретроспективная выставка Юрия Косаговского откроется в Нижнем Новгороде

Экспозиция будет открыта с 16 июля по 13 сентября.

Источник: Живем в Нижнем

15 июля в Нижегородской государственном художественном музее откроется выставка «Юрий Косаговский. Счастье бытия», посвященная 85-летию художника. Об этом сообщили организаторы.

На выставке представят около 50 работ разных этапов творчества: от «Ландышей» и «Белых цветов» 1967 года до зрелых композиций. Экспозиция собрана из картин галереи ARTMAISON и семьи художника.

Юрий Косаговский — представитель второй волны русского авангарда. Его полотна хранятся в Третьяковской галерее, Музее искусства модернизма, частных собраниях России и зарубежных стран.

В основе его художественного метода — рондизма — лежит круг как образ гармонии, цельности материального и духовного. Исследователи отмечают чистоту и непосредственность его творчества, в котором зритель ощущает спокойствие и одновременное биение жизни.

На выставке прозвучат и фортепианные композиции Юрия Косаговского, с которыми он выступал на международных фестивалях.

Экспозиция будет открыта с 16 июля по 13 сентября.

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