Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Птенцы редкого черного аиста в Крыму покинут гнездо в июле

В Крыму гнездится всего одна пара черных аистов.

Источник: национальный парк "Крымский"

Недавно в Крыму нашли гнездо очень редкого черного аиста с двумя птенцами.

По данным национального парка «Крымский», на всем полуострове сейчас гнездится лишь одна пара этих птиц, и то не каждый год. Черный аист крайне осторожен и селится только в глухих, отдаленных лесах.

Гнездо с птенцами расположено высоко на буке. Птенцы уже могут подолгу оставаться одни, пока родители улетают за кормом.

«Птенцы покинут гнездо уже в июле, а полностью самостоятельными станут только через год, когда у родителей появится новое потомство. Свои собственные пары молодые аисты создадут еще через несколько лет», — уточнил научный сотрудник национального парка «Крымский» Анатолий Полумеев в беседе с «АиФ-Крым».

Напомним, черный аист внесен в Красные книги Крыма, России и список МСОП.

Ранее мы писали, что лебедь едва не погиб из-за хлеба от посетителей парка в Симферополе. Птицу обнаружили в пруду в тяжелом состоянии: она почти не реагировала на происходящее, не могла подняться на лапы и едва подавала признаки жизни.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше