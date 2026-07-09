Птенцы редкого черного аиста в Крыму покинут гнездо в июле

Недавно в Крыму нашли гнездо очень редкого черного аиста с двумя птенцами.
По данным национального парка «Крымский», на всем полуострове сейчас гнездится лишь одна пара этих птиц, и то не каждый год. Черный аист крайне осторожен и селится только в глухих, отдаленных лесах.
Гнездо с птенцами расположено высоко на буке. Птенцы уже могут подолгу оставаться одни, пока родители улетают за кормом.
«Птенцы покинут гнездо уже в июле, а полностью самостоятельными станут только через год, когда у родителей появится новое потомство. Свои собственные пары молодые аисты создадут еще через несколько лет», — уточнил научный сотрудник национального парка «Крымский» Анатолий Полумеев в беседе с «АиФ-Крым».
Напомним, черный аист внесен в Красные книги Крыма, России и список МСОП.
Ранее мы писали, что лебедь едва не погиб из-за хлеба от посетителей парка в Симферополе. Птицу обнаружили в пруду в тяжелом состоянии: она почти не реагировала на происходящее, не могла подняться на лапы и едва подавала признаки жизни.