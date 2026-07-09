Кампания по снижению аварийности стартовала в Нижегородской области

Как сообщил на пресс-конференции врио начальника Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области Сергей Коробко, за шесть месяцев этого года на перекрёстках в регионе было зарегистрировано 557 ДТП. Это почти треть от всех ДТП за полгода. В автоавариях на перекрёстках 23 человека погибли и 746 были ранены.