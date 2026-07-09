Кампания по снижению аварийности стартовала в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовала всероссийская кампания «Продвижение безопасности». Она посвящена безопасности на перекрёстках. Об этом стало известно сегодня, 9 июля, на пресс-конференции в НОИЦ.
Мероприятия пройдут в течение пяти месяцев в 40 регионах. Эксперт социальной кампании «Продвижение безопасности» Александр Корецкий сообщил, что в Нижегородской области они ориентированы на аудиторию разного возраста. Для школьников, студентов пройдут семинары, викторины, соревнования, конкурс видеоконтента и другие мероприятия.
Особое внимание будет кандидатам в водители. Для них проведут занятия в автошколах с демонстрацией фильмов и разбором ДТП.
Цель акции — рассказать и напомнить всем участникам дорожного движения о правилах безопасного поведения на перекрёстках.
Как сообщил на пресс-конференции врио начальника Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области Сергей Коробко, за шесть месяцев этого года на перекрёстках в регионе было зарегистрировано 557 ДТП. Это почти треть от всех ДТП за полгода. В автоавариях на перекрёстках 23 человека погибли и 746 были ранены.
Сергей Коробко отметил, что такая социальная кампания — подспорье для профилактики ДТП.
Профилактическая работа с юными участниками дорожного движения, а также их родителями в регионе проводится постоянно. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель министра образования Нижегородской области Елена Перенкова. По её словам, проходят региональная акция «Дети летом», онлайн-тестирование по правилам дорожного движения, единые дни профилактики, профилактические смены «Территория безопасности». Работают мобильные комплексы «Лаборатория безопасности».
Также в профилактической работе участвуют юные инспекторы движения. Их в регионе более 9,3 тысячи.
О том, как оказывается помощь пострадавшим в ДТП, на пресс-конференции рассказал главный внештатный специалист по хирургии министерства здравоохранения региона Николай Разумовский. По его словам, работает 421 машина скорой помощи. Все оснащены системой ГЛОНАСС. Диспетчер видит машины и направляет к месту ДТП ближайшую.
Также используется санитарно-авиационная эвакуация пострадавших. В систему оказания помощи включены три травматологических центра третьего уровня — областная больница имени Семашко, городская больница № 13, областная детская больница и 14 центров второго уровня.
«Летальность в наших травмцентрах менее пяти процентов», — сообщил Николай Разумовский.
Вместе с тем спикер отметил, что далеко не все пациенты после тяжёлых травм могут вернуться к своей прежней жизни.
«Так что тем, кто на дороге торопится, можно напомнить, что при попытке сэкономить минуту можно потерять здоровье», — сказал Николай Разумовский.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что около 7 тысяч дорожных знаков установят в этом году в Нижегородской области.