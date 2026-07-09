Подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге отсудил у МВД компенсацию за незаконное увольнение

В ходе разбирательства У. настаивал, что уголовное дело было прекращено по реабилитирующим основаниям. Кроме того, суд исследовал материалы предыдущей служебной проверки, согласно которым в кадровое подразделение МВД была представлена копия судебного постановления, из которой следовало, что уголовное дело якобы прекращено за отсутствием состава преступления. Вместе с тем служебная проверка пришла к выводу, что в действительности уголовное преследование было прекращено в связи с примирением сторон, а соответствующие сведения содержатся в информационном центре ГУ МВД России по Ростовской области.