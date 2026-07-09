Создан запас. Власти Прикамья сообщили о дополнительных поставках бензина

Власти Пермского края сообщили об увеличении объёмов поставок топлива и формировании необходимых запасов компанией «Лукойл». При этом ситуация в регионе остаётся стабильной: критически важные предприятия, организации и общественный транспорт обеспечены горючим. Подробнее о ситуации с топливом в Перми и Пермском крае — в материале сайта perm.aif.ru.
Рост поставок и формирование запасов топлива.
Пермское управление Федеральной антимонопольной службы рассказало, что за последнюю неделю в регионе увеличился объём поставок топлива одной из нефтяных компаний. Эту информацию также подтверждает оператор.
В УФАС заявили, что сейчас можно говорить не только о наращивании поставок, но и о формировании запаса топлива. Это необходимо для поддержания баланса на рынке нефтепродуктов и обеспечения равномерного распределения топлива между автозаправочными станциями. При этом альтернативой для заправки всегда остаются АЗС локальных сетей.
По данным нефтяной компании, в приоритетном порядке топливо направляется в районы, где работают преимущественно автозаправочные станции этого оператора. Для обеспечения бесперебойных поставок компания скорректировала логистику, чтобы организовать ритмичное снабжение АЗС.
Кроме того, планируется усилить работу самих заправочных станций. В частности, перед выходными днями на АЗС будут привлекать дополнительных операторов, чтобы сократить время ожидания и повысить скорость обслуживания клиентов.
А что с общественным транспортом?
На заседании краевого оперативного штаба, которое состоялось 8 июля, обсудили вопросы обеспечения топливом учреждений здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий агропромышленного комплекса и других объектов критической инфраструктуры.
Отдельное внимание на заседании уделили работе общественного транспорта. В Перми пассажирские перевозки осуществляются в штатном режиме: 85% автобусов работают на газомоторном топливе, остальные — на дизельном. На межмуниципальных маршрутах автобусы большого класса также используют метан и дизельное топливо, что позволяет обеспечивать стабильную работу транспортной системы. В департаменте транспорта Перми perm.aif.ru подтвердили, что на сегодняшний день проблем с топливом для работы городского транспорта нет.
Министерству транспорта Пермского края поручено провести переговоры с перевозчиками, чтобы обеспечить своевременную заправку автобусов. Главам муниципальных округов рекомендовано держать на контроле ситуацию с пассажирскими перевозками на муниципальных маршрутах и оперативно реагировать на возникающие вопросы.
Без негатива.
Один из сбытовых операторов нефтепродуктов обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие и уважительно относиться к сотрудникам АЗС. В компании подчеркнули, что очереди и рост цен на топливо — не повод срываться на персонал заправочных станций.
«Да, сейчас на заправках очереди, есть ограничения и стоимость топлива выросла. Введение лимитов — мера вынужденная, направленная на сдерживание спроса и экономию, чтобы наша сеть АЗС смогла выполнить обязательства по обеспечению топливом организаций, работающих по госконтрактам, и спецслужб, а также заправить как можно большее количество клиентов — физических лиц», — прокомментировали ситуацию представители компании.
Сбытовой оператор нефтепродуктов отметил, что в сложившейся ситуации непросто всем, так как поток машин на автозаправочных станциях компании вырос за последние сутки почти в четыре раза.
«Если вам не нравится ситуация — ваше право быть недовольным, но не право оскорблять того, кто просто выполняет свою работу», — заявили в компании.