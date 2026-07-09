Создан запас. Власти Прикамья сообщили о дополнительных поставках бензина

В УФАС заявили, что сейчас можно говорить не только о наращивании поставок, но и о формировании запаса топлива. Это необходимо для поддержания баланса на рынке нефтепродуктов и обеспечения равномерного распределения топлива между автозаправочными станциями. При этом альтернативой для заправки всегда остаются АЗС локальных сетей.