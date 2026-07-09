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Многодетные родители из Воронежской области отмечены госнаградами

Их жители региона удостоились за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей.

Источник: АиФ Воронеж

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами и почётными званиями многодетных родителей из Воронежской области. Соответствующий указ главы государства разместили на портале официального опубликования правовых актов в четверг, 9 июля.

Звания «Мать-героиня» удостоились Евгения Сапегина, Татьяна Фелонюк и Надежда Черных. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавших десять и более детей.

Орденом «Родительская слава» награждена семья Петра и Наталии Апариных. Эту награду присваивают парам, воспитавшим семерых и более детей.

Медалей ордена «Родительская слава» удостоены Сергей и Татьяна Головко, Иван и Вера Масько, Сергей и Елена Михайловы, Владимир и Любовь Синибабновы.

Президент отметил воронежцев за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей.