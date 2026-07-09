Многодетные родители из Воронежской области отмечены госнаградами

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами и почётными званиями многодетных родителей из Воронежской области. Соответствующий указ главы государства разместили на портале официального опубликования правовых актов в четверг, 9 июля.
Звания «Мать-героиня» удостоились Евгения Сапегина, Татьяна Фелонюк и Надежда Черных. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавших десять и более детей.
Орденом «Родительская слава» награждена семья Петра и Наталии Апариных. Эту награду присваивают парам, воспитавшим семерых и более детей.
Медалей ордена «Родительская слава» удостоены Сергей и Татьяна Головко, Иван и Вера Масько, Сергей и Елена Михайловы, Владимир и Любовь Синибабновы.
Президент отметил воронежцев за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей.