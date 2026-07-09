Врачи воронежской больницы № 3 впервые провели бариатрическую процедуру для лечения ожирения

По данным специалистов, суть метода заключается во временном размещении устройства, к которому прибегают в случаях, когда диеты, физические нагрузки и медикаментозное лечение не дают стойкого результата. Подобные вмешательства направлены на облегчение течения сопутствующих проблем со здоровьем, таких как сахарный диабет второго типа, гипертония или боли в суставах, а не только снижение веса.