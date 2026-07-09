На Кубани уже более 22 тыс. заявлений в 1-й класс подали через «Госуслуги»

Более 22 тыс. заявлений в 1-й класс подали в первую волну записи через портал «Госуслуги» в Краснодарском крае, сообщили в региональном департаменте информатизации и связи. Работа сервиса отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Первый этап приемной кампании в школы завершился 30 июня. В этот период в первые классы зачисляли детей, проживающих на закрепленной территории, а также ребят, имеющих право на льготы.
«“Госуслуги” значительно упрощают жизнь родителям и сопровождают школьника на всех этапах обучения: от записи в первый класс до работы с сервисом “Госуслуги Моя школа”. На портале также можно подать заявление в 10-й класс, перевести ребенка в другую школу или зачислить ученика со 2-го по 11-й класс, если ребенок нигде не учится на текущий момент. В этом году жители Кубани воспользовались этими возможностями уже почти 4 тысячи раз», — отметил руководитель департамента информатизации и связи края Станислав Завальный.
Всего по стране в первую волну было подано около 840 тыс. электронных заявлений. Вторая волна приема стартовала 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу при наличии в ней свободных мест. Подать заявление можно онлайн на портале «Госуслуги», лично в учебном заведении, а также заказным письмом по почте.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.