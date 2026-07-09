На Кубани уже более 22 тыс. заявлений в 1-й класс подали через «Госуслуги»

«“Госуслуги” значительно упрощают жизнь родителям и сопровождают школьника на всех этапах обучения: от записи в первый класс до работы с сервисом “Госуслуги Моя школа”. На портале также можно подать заявление в 10-й класс, перевести ребенка в другую школу или зачислить ученика со 2-го по 11-й класс, если ребенок нигде не учится на текущий момент. В этом году жители Кубани воспользовались этими возможностями уже почти 4 тысячи раз», — отметил руководитель департамента информатизации и связи края Станислав Завальный.