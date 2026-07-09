Клеточная терапия существенно улучшила состояние пациентов с болезнью Паркинсона

Несколько лет назад европейские биологи обнаружили, что эти тельца можно достаточно просто превратить в дофаминовые нейроны, если обработать их на определенных стадиях размножения при помощи сигнальных молекул, которые управляют формированием и ростом глубинных тканей мозга во время развития зародыша. Проверив эффективность и безопасность этих клеток в опытах на мышах и других животных, ученые ввели их в пять разных точек в мозге добровольцев и на протяжении года наблюдали за эффектами от терапии.