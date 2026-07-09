На бульваре Яна Райниса в Москве построили жилой комплекс

Для отделки фасадов использовали кирпич и керамическую плитку разных цветов и фактур. На первых этажах расположены просторные входные группы со сквозными порталами и двойными тамбурами, широкими вестибюлями и помещениями для консьержей. Для удобства жителей оборудованы колясочные, где можно будет хранить детские коляски, велосипеды и самокаты. В корпусах жилого комплекса также запроектированы нежилые помещения, где в будущем откроются магазины, аптеки, кофейни и другие объекты повседневной инфраструктуры. Во дворе дома провели комплексное благоустройство. Там появились две современные детские площадки и спортивная зона с безопасным покрытием из резиновой крошки, а также зона отдыха.