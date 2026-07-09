На бульваре Яна Райниса в Москве построили жилой комплекс

Строительство жилого комплекса завершилось на бульваре Яна Райниса в районе Северное Тушино в Москве, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Новостройка состоит из двух корпусов переменной этажности, рассчитанных на три секции. Предусмотрено 390 квартир общей площадью более 23 тысяч квадратных метров. Все квартиры участникам программы реновации передадут с готовой улучшенной отделкой. Для автомобилистов предусмотрены подземный паркинг и гостевая открытая парковка. Рядом с жилым комплексом сформирована вся необходимая инфраструктура: в пешей доступности находятся школы, детские сады, поликлиники, супермаркеты, крупный торговый центр и станция метро “Сходненская” Таганско-Краснопресненской линии», — добавил Овчинский.
Для отделки фасадов использовали кирпич и керамическую плитку разных цветов и фактур. На первых этажах расположены просторные входные группы со сквозными порталами и двойными тамбурами, широкими вестибюлями и помещениями для консьержей. Для удобства жителей оборудованы колясочные, где можно будет хранить детские коляски, велосипеды и самокаты. В корпусах жилого комплекса также запроектированы нежилые помещения, где в будущем откроются магазины, аптеки, кофейни и другие объекты повседневной инфраструктуры. Во дворе дома провели комплексное благоустройство. Там появились две современные детские площадки и спортивная зона с безопасным покрытием из резиновой крошки, а также зона отдыха.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.