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Нижегородские автобусы изменят маршрут из-за ремонта на Казанском шоссе

Автобусы будут курсировать по измененному маршруту из-за ремонта на сетях на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде.

Источник: Живем в Нижнем

Автобусы будут курсировать по измененному маршруту из-за ремонта на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать с 00:00 11 июля до 18:00 12 июля. Ремонт выполнят на участке Казанского шоссе между домами № 4А и № 5.

Участок закроют — объезд возможен по прилегающим улицам. В связи с ограничениями автобусы № 24, № 40, № 45, № 78, № 83, № 150, № 171 будут курсировать по улице Бринского. Маршруты № 90, № 104, № 130, № 173, № 225 направят по улицам Германа Лопатина, Верхне-Печерской и Бринского.

Автобусы № 18, № 47, № 61, № 72, № 94 и электробус Э-6 будут ходить по Верхне-Печерской.

Напомним, допрейсы автобусов и «Валдая» запустили из-за ЧП на нижегородской канатке.