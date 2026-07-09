Рыбацкая уха, Нептун и концерты: куда отправиться на День рыбака в Калининградской области

В предстоящие выходные в Калининградской области отметят День рыбака. Гостей праздника ждут встречи с Нептуном, костюмированные шествия, концерты, спортивные соревнования и традиционная рыбацкая уха. «Новый Калининград» подготовил путеводитель по праздничным мероприятиям в муниципалитетах региона.
В Пионерском День города и День рыбака будут отмечать с 10 по 12 июля. Праздничная программа стартует вечером 10 июля на площадке «Овраг» у спуска с улицы Флотской. В 18:00 здесь начнется развлекательная программа для всей семьи (0+), а в 21:30 зрителям покажут шоу-спектакль под открытым небом «Окаменевшая любовь» (6+).
Основные мероприятия пройдут 11 июля. После встречи Нептуна на городском пляже и костюмированного шествия состоится торжественное открытие праздника в городском парке на улице Парковой (0+). В течение дня на главной сцене будут выступать творческие коллективы и артисты из Калининградской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Также в программе — церемония награждения, концертные номера, шоу воздушного цирка и выступление скрипичного проекта AVVE Project.
У КДЦ «Светоч» на площадке «Детская гавань» (0+) запланированы интерактивный спектакль «Алёнка», игровые программы, конкурсы и научное шоу. В парке «Карась» пройдут иммерсивные концерты под открытым небом, а на улице Комсомольской с 10:00 до 18:00 будет работать ярмарка мастеров народного творчества. На пляже на улице Портовой гостей ждут концерты, танцевальные программы и неоновое шоу театра «Колесо» (6+).
Завершится праздник 12 июля спортивными мероприятиями на пляже: детской парусной регатой, заплывом по триатлону, гонкой первых и соревнованиями по силовому экстриму (6+).
Светлый 11 июля отметит День города и День рыбака. Праздничные мероприятия начнутся в 11:00 на городской площади с театрализованного открытия «Светлый — корабль мечты» (0+). Затем по центральным улицам пройдет праздничное шествие предприятий и учреждений округа.
В 12:10 на набережную канала прибудет Нептун со свитой, а в 14:00 гостей угостят традиционной рыбацкой ухой (0+). На главной сцене в течение дня будут выступать творческие коллективы округа, а вечером зрителей ждут концерт Калининградского областного оркестра русских народных инструментов, выступления ансамбля «Кованое колесо», группы «Ненавязь», кавер-группы «ДискоДядя», ансамбля морской пехоты «Чёрные береты» и белорусской группы «Чаровницы». Хедлайнером праздника станет Денис Клявер.
Кульминацией вечера обещают сделать шоу на воде и праздничный фейерверк. В течение дня будут работать ресторанный дворик, торговые ряды, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, интерактивные площадки и творческие мастерские. На стадионе «Судоремонтник» состоятся спортивные соревнования, включая матч высшей лиги по регби между «Балтийским штормом» и сборной Санкт-Петербурга.
В Озёрском округе 12 июля любителей рыбалки приглашают на праздничные соревнования по рыбной ловле на поплавочную удочку (0+). Турнир пройдет на территории модульного экоотеля «От края до края» в поселке Малое Путятино. Регистрация участников начнется в 5:45, старт соревнований — в 6:00. Для желающих предусмотрен трансфер из Озёрска — сбор у КДЦ в 5:00.
В Светлогорском округе День рыбака традиционно объединят с Днем поселка Приморье (0+). Праздник пройдет 11 июля в сквере у озера в поселке Приморье. Начало в 12:00. Гостей ждут костюмированное шествие во главе с Нептуном, театрализованное представление «Морская феерия», выступление вокального дуэта «Братья-славяне» из Санкт-Петербурга, а также традиционное угощение ухой и пирогами.
В Мамоново в эти выходные мероприятий, посвященных Дню рыбака, не запланировано. Празднование пройдет неделей позже — 18 июля. В этот день в городе состоится фестиваль «День мамоновской ухи», анонс которой, в администрации округа пообещали опубликовать позже.
На Куршской косе День рыбака отметят сразу в двух поселках. В Лесном праздник пройдет 11 июля. В 12:00 от променада стартует шествие Нептуна со свитой к Дому культуры, после чего гостей ждет театрализованное представление «В царстве Нептуна», концертная программа с участием творческой агитбригады Зеленоградского округа, детские игры и конкурсы. В 13:30 начнется раздача ухи (0+).
В поселке Рыбачий праздничные мероприятия состоятся 12 июля. В 11:30 здесь встретят Нептуна, после чего колонна участников пройдет к Дому культуры. С 12:30 начнется концертная программа с участием вокальных и танцевальных коллективов Калининградской области, а в 13:30 выступит вокально-инструментальный ансамбль «Вереск». Также организаторы обещают мастер-классы, аквагрим, конкурсы и спортивные состязания на морскую тематику. Для гостей праздника приготовят бесплатную уху (0+).
В Калининграде мероприятия ко Дню рыбака пройдут также в Музее Мирового океана. 12 июля в 11:00 на площадке у памятника Пионерам океанического лова состоится торжественное построение, после чего на борту среднего рыболовного траулера СРТ-129 откроется выставка «Труженики моря» (0+). Как сообщили в музее, выставка посвящена 80-летию Калининградской области и истории рыболовной отрасли региона. В экспозицию вошли макеты орудий лова, фрагменты сетей и канатов, навигационные приборы, а также документы и личные вещи рыбаков. Мероприятия пройдут по адресу: набережная Петра Великого, 1Б.
Текст: Карина Захарийчук, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград».