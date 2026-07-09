Рыбацкая уха, Нептун и концерты: куда отправиться на День рыбака в Калининградской области

В Пионерском День города и День рыбака будут отмечать с 10 по 12 июля. Праздничная программа стартует вечером 10 июля на площадке «Овраг» у спуска с улицы Флотской. В 18:00 здесь начнется развлекательная программа для всей семьи (0+), а в 21:30 зрителям покажут шоу-спектакль под открытым небом «Окаменевшая любовь» (6+).