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Калининградцев приглашают к участию в конкурсе самодельных воздушных змеев на Куршской косе

Соревнование приурочили к Дню полетов, намеченный на 22 августа.

Источник: Комсомольская правда

Калининградцев приглашают к участию в конкурсе самодельных воздушных змеев в нацпарке «Куршская коса». Подготовка началась. Для участия необходимо не позднее 16 августа подать заявку, сообщает пресс-служба национального парка.

Тема конкурса, посвященного юбилею области, который проведут в пос. Лесной — «Балтийский ветер — 80 лет полетов».

Жюри будет оценивать технику и высоту полета, оригинальный внешний вид, сложность змеев. Отдельная номинация — для змеев из вторсырья.

Соревнование приурочили к Дню полетов, намеченный на 22 августа. Итоги подведут во время праздника.