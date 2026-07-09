Калининградцев приглашают к участию в конкурсе самодельных воздушных змеев на Куршской косе

Калининградцев приглашают к участию в конкурсе самодельных воздушных змеев в нацпарке «Куршская коса». Подготовка началась. Для участия необходимо не позднее 16 августа подать заявку, сообщает пресс-служба национального парка.
Тема конкурса, посвященного юбилею области, который проведут в пос. Лесной — «Балтийский ветер — 80 лет полетов».
Жюри будет оценивать технику и высоту полета, оригинальный внешний вид, сложность змеев. Отдельная номинация — для змеев из вторсырья.
Соревнование приурочили к Дню полетов, намеченный на 22 августа. Итоги подведут во время праздника.