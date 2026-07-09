В Калининградском гидрометцентре сообщили об ослаблении циклона

КАЛИНИНГРАД, 9 июл — РИ А Новости. Циклон, принесший ураганный ветер, еще не ушел из Калининградской области, но ослабел и продолжает разрушаться, сообщили РИА Новости в областном гидрометцентре.
«Циклон остался, он пошел немного на запад и замедлил свой ход. И он продолжает разрушаться. И теперь уже ветер будет, но не такой сильный. И дождь будет еще. Это все сегодня и завтра», — сказали в гидрометцентре.
Собеседник агентства отметил, что за последние годы летом циклон такой силы был в 1980 году. В Калининградской области циклоны не характерны для летнего периода — обычно это осень и зима.
«У нас сейчас перестройка идет всей системы прогнозов. Летом, как как правило, циклоны не наблюдаются. У нас наблюдаются только осенью и зимой. Летом — это, в принципе, аномально для Калининградской области. Пока аномально», — добавили в гидрометцентре.
Ночью и утром в среду ураганный ветер накрыл Калининградскую область. По данным областного ГУ МЧС, он повалил более 100 деревьев, остановил движение судов в море, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжение населенных пунктов, большинство из которых на побережье Балтийского моря.
По данным гидрометцентра в Калининградской области в четверг ветер северо-западный, северный 8 −11 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду. В пятницу он ослабнет до 6−11 метров в секунду.