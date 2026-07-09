Когда будут каникулы у школьников в 2026—2027 учебном году?

Да, для самых маленьких учеников предусмотрены особые условия. Министерство просвещения напоминает, что для обучающихся первых классов всегда выделяется дополнительная неделя отдыха в середине самой продолжительной третьей четверти. В 2027 году такие дополнительные каникулы назначены с 15 по 21 февраля. Это сделано для того, чтобы первоклассники, которые еще адаптируются к новому режиму, не испытывали переутомления.