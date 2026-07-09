Когда будут каникулы у школьников в 2026—2027 учебном году?

В министерстве подчеркнули, что при составлении календаря особое внимание уделялось балансу между учебной нагрузкой и отдыхом, чтобы дети не переутомлялись и сохраняли высокую активность в течение всех четвертей. Читайте в справке aif.ru о датах отдыха для учащихся 1−11-х классов.
Когда начнутся осенние каникулы в 2026 году?
Первая продолжительная передышка после начала учебы запланирована на конец октября. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, осенние каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября 2026 года. Это стандартный период, позволяющий детям отдохнуть в разгар первой учебной четверти и подготовиться к завершающему этапу полугодия.
Как долго продлятся зимние каникулы 2026−2027?
Самые долгожданные и длительные новогодние каникулы в этом году практически совпадают с общероссийскими выходными. Для школьников отдых начнется 31 декабря 2026 года и продлится включительно по 10 января 2027 года. Такой график позволяет семьям беспрепятственно строить планы на празднование Нового года и новогодние путешествия без отрыва от школьного расписания.
На какие даты придутся весенние каникулы в 2027 году?
Третья учебная четверть, традиционно считающаяся самой долгой, завершится в конце марта. Рекомендованные даты весеннего отдыха — с 27 марта по 4 апреля 2027 года. Эти девять дней придутся как раз на период, когда организм наиболее остро нуждается в восполнении сил перед финальной, четвертой четвертью и подготовкой к итоговым контрольным работам.
Будут ли дополнительные каникулы для первоклассников?
Да, для самых маленьких учеников предусмотрены особые условия. Министерство просвещения напоминает, что для обучающихся первых классов всегда выделяется дополнительная неделя отдыха в середине самой продолжительной третьей четверти. В 2027 году такие дополнительные каникулы назначены с 15 по 21 февраля. Это сделано для того, чтобы первоклассники, которые еще адаптируются к новому режиму, не испытывали переутомления.
Когда начнутся самые долгие летние каникулы?
Учебный год для школьников 1−11-х классов завершится традиционно в конце мая. Последний звонок и начало летнего отдыха придутся на 27 мая 2027 года. Летние каникулы продлятся все три летних месяца и закончатся 31 августа, чтобы с 1 сентября ребята с новыми силами приступили к занятиям.