«Газпром» подал иск о банкротстве старейшего тамбовского хлебозавода

Хлебозавод, запущенный в 1983 году, в марте объявил о приостановке производства и сбыта хлебобулочной продукции. Причиной руководство предприятия назвало критический рост издержек, вызванный администрированием отпускных цен на социально значимые виды хлеба, ростом налоговой нагрузки и тарифов на энергоресурсы, высокими процентными ставками по кредитам и увеличением закупочных цен на сырье. Также отмечались несвоевременные оплаты от контрагентов и выход из строя основного оборудования.