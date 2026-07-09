Работу общественного транспорта усилят к фестивалю VK Fest в Нижнем Новгороде

В субботу, 11 июля, на Стрелке в Нижнем Новгороде пройдет музыкальный фестиваль VK Fest (12+). В связи с этим будет скорректирована работа общественного транспорта. Об этом сообщили в областном минтрансе.
В день фестиваля с 20:00 до 23:30 усилят работу маршрутов по улицам Советской, Самаркандской и Карла Маркса. Для оперативного вывоза гостей увеличится количество автобусов по маршрутам № 41, 57, 69, 26, 40, 43, 61, 64, 68, 3, 71, 90, 95 и 130.
Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали гид по фестивалю VK Fest в Нижнем Новгороде.