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Работу общественного транспорта усилят к фестивалю VK Fest в Нижнем Новгороде

Количество автобусов по нескольким маршрутам увеличат.

Источник: Нижегородская правда

В субботу, 11 июля, на Стрелке в Нижнем Новгороде пройдет музыкальный фестиваль VK Fest (12+). В связи с этим будет скорректирована работа общественного транспорта. Об этом сообщили в областном минтрансе.

В день фестиваля с 20:00 до 23:30 усилят работу маршрутов по улицам Советской, Самаркандской и Карла Маркса. Для оперативного вывоза гостей увеличится количество автобусов по маршрутам № 41, 57, 69, 26, 40, 43, 61, 64, 68, 3, 71, 90, 95 и 130.

Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали гид по фестивалю VK Fest в Нижнем Новгороде.